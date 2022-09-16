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14:33 16.09.2022

Клименко: Офіс генпрокурора своїми каналами визначатиметься із залученням експертів МКС до фіксації злочинів окупантів на Харківщині

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Клименко: Офіс генпрокурора своїми каналами визначатиметься із залученням експертів МКС до фіксації злочинів окупантів на Харківщині

Прокурори, які працюють на деокупованій території Харківської області, визначатимуться з можливістю залучення міжнародних експертів, зокрема з Міжнародного кримінального суду (МКС), для фіксації воєнних злочинів РФ, заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Уся територія України може зазнавати обстрілів, і звісно ж, Харківська область насамперед, це прикордонний район... Наші правоохоронні органи працюватимуть у будь-яких умовах, а щодо представників Міжнародного кримінального суду, то це скоріше питання до Офісу генпрокурора, який має з ним постійний контакт", - сказав Клименко, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи можливе залучення міжнародних експертів, зокрема з МКС, до фіксації воєнних злочинів на деокупованих територіях Харківської області, зокрема і з урахуванням обстрілів Харківщини.

Клименко уточнив, що на сьогодні прокурори, які також перебувають на території деокупованої області, "будуть, напевно, своїми каналами визначатися з МКС щодо подальшої спільної роботи".

"Не готовий про це сказати (чи присутні міжнародні експерти нині – ІФ-У), тому що ми працювали виключно за поліцейським напрямом", - сказав голова Нацполіції.

Теги: #мкс #харківська_область

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