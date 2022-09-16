Зеленський поінформував президента Фінляндії про ситуацію на фронті, обговорили оборонну взаємодію

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Саулі Нііністьо у телефонній розмові обговорили подальшу оборонну взаємодію між країнами та питання візових обмежень для громадян РФ.

"Поінформував президента Фінляндії Саулі Нііністьо про поточну ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну взаємодію України та Фінляндії. Подякував за надану допомогу. Торкнулися питання візових обмежень для громадян РФ", - написав Зеленський у твіттері.

У свою чергу Нііністьо зазначив, що в розмові також йшлося про санкції проти РФ.

"У нашій телефонній розмові президент Зеленський дав корисну інформацію про бойову обстановку і просування українських сил. Ми також говорили про допомогу Фінляндії Україні, що триває, і санкції проти Росії", - написав він у твіттері.