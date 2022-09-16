Події

14:28 16.09.2022

Зеленський поінформував президента Фінляндії про ситуацію на фронті, обговорили оборонну взаємодію

1 хв читати
Зеленський поінформував президента Фінляндії про ситуацію на фронті, обговорили оборонну взаємодію

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Саулі Нііністьо у телефонній розмові обговорили подальшу оборонну взаємодію між країнами та питання візових обмежень для громадян РФ.

"Поінформував президента Фінляндії Саулі Нііністьо про поточну ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну взаємодію України та Фінляндії. Подякував за надану допомогу. Торкнулися питання візових обмежень для громадян РФ", - написав Зеленський у твіттері.

У свою чергу Нііністьо зазначив, що в розмові також йшлося про санкції проти РФ.

"У нашій телефонній розмові президент Зеленський дав корисну інформацію про бойову обстановку і просування українських сил. Ми також говорили про допомогу Фінляндії Україні, що триває, і санкції проти Росії", - написав він у твіттері.

 

Теги: #фінляндія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:49 16.09.2022
Зеленський вітає рішення США виділити до $600 млн оборонної допомоги для України: наша взаємодія довела свою ефективність на передовій

Зеленський вітає рішення США виділити до $600 млн оборонної допомоги для України: наша взаємодія довела свою ефективність на передовій

07:06 16.09.2022
Зеленський і Трюдо обговорили ситуацію на фронті

Зеленський і Трюдо обговорили ситуацію на фронті

17:10 15.09.2022
Зеленський зустрівся із представником Гельсінської комісії США Массаро

Зеленський зустрівся із представником Гельсінської комісії США Массаро

16:29 15.09.2022
Президент Фінляндії не виключає візових обмежень щодо росіян, які володіють у країні нерухомістю

Президент Фінляндії не виключає візових обмежень щодо росіян, які володіють у країні нерухомістю

16:27 15.09.2022
Зеленський зустрівся з представниками аналітичних центрів США та Європи

Зеленський зустрівся з представниками аналітичних центрів США та Європи

15:59 15.09.2022
Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн у форматі "сам на сам"

Зеленський провів зустріч із фон дер Ляєн у форматі "сам на сам"

14:46 15.09.2022
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участю автомобіля президента України

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участю автомобіля президента України

13:56 15.09.2022
Влада Фінляндії вилучила у росіян, що підпали під санкції, майно на близько 189 млн євро - ЗМІ

Влада Фінляндії вилучила у росіян, що підпали під санкції, майно на близько 189 млн євро - ЗМІ

09:57 15.09.2022
Зеленський провів розмову з британським актором Бенедиктом Камбербетчем

Зеленський провів розмову з британським актором Бенедиктом Камбербетчем

06:40 15.09.2022
Машина президента потрапила в ДТП у Києві. Серйозних ушкоджень у Зеленського немає

Машина президента потрапила в ДТП у Києві. Серйозних ушкоджень у Зеленського немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голові профспілок Києва повідомили про підозру у зв'язку із захопленням спортивної бази та землі на Трухановому острові

Українська ППО збила російську ракету над Уманню, є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель

У полоні окупантів можуть перебувати сотні мирних жителів Херсонщини – заступник голови облради

Росіяни завдали удару по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, рятувальники й аварійні служби ліквідовують наслідки - ОВА

У Луганську повідомили про загибель "генпрокурора ЛНР" і його "заступника" від вибуху

ОСТАННЄ

Українські, словацькі та угорські прикордонники обговорили збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів на Закарпатті

В Україні з 24 лютого загинули 39 журналістів

Голові профспілок Києва повідомили про підозру у зв'язку із захопленням спортивної бази та землі на Трухановому острові

Зернотрейдер "Прометей" через російську агресію переміщує співробітників у безпечні регіони

Ставка верховного головнокомандувача у п'ятницю розглянула кроки щодо деокупації та матеріально-технічного забезпечення сил оборони

Суд вирішив скасувати право компанії Коломойського на експлуатацію аеропорту "Дніпропетровськ" – Філатов

МЗС закликає партнерів продовжити військову підтримку України

Українська ППО збила російську ракету над Уманню, є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель

Глава Нацполіції: На розмінування житлового фонду звільненої території Харківської області піде місяць-два

У полоні окупантів можуть перебувати сотні мирних жителів Херсонщини – заступник голови облради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА