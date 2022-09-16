Берлін виділить нову допомогу українцям, які пережили голокост – ЗМІ

Уряд Німеччини виділить EUR12 млн на допомогу 8 тис. 500 українцям, які пережили голокост, повідомляє Deutsche Welle.

Очікується, що виплати розпочнуться восени цього року, повідомили представники організації "Конференція з матеріальних претензій євреїв до Німеччини" на урочистій церемонії в Берліні в четвер, 15 вересня, присвяченій 70-річчю Угоди про репарації між ФРН та Ізраїлем.

За даними організації, у майбутньому ФРН також надасть додаткові кошти у розмірі EUR130 млн для догляду вдома за в'язнями нацистських концтаборів. Наступного року загальна сума, яку Німеччина виділить на догляд вдома, а також на компенсації тим, хто пережив голокост, становитиме EUR1,2 млрд. Загалом після укладання Угоди про репарації між ФРН та Ізраїлем до кінця 2021 року Німеччина виплатила понад EUR90 млрд.

Одночасно канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина здійснює фінансову підтримку тих, хто пережив голокост, нині й робитиме це в майбутньому. Берлін бачить своїм завданням забезпечення компенсаційних виплат, щоб постраждалі від націонал-соціалістського режиму змогли гідно жити на старості, сказав він на заході в Берліні.

Угода про репарації між ФРН та Ізраїлем є "другим установчим актом ФРН" та "моральною основою нашої ліберальної демократії", - наголосив Шольц.

Підписана в 1952 році угода досі є основою для надання Німеччиною допомоги Ізраїлю та постраждалим від голокосту.