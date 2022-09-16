Зеленський вітає рішення США виділити до $600 млн оборонної допомоги для України: наша взаємодія довела свою ефективність на передовій

Президент України Володимир Зеленський вітає рішення президента США Джо Байдена виділити до $600 млн як черговий пакет оборонної допомоги для України, наголосивши, що взаємодія між країнами довела свою ефективність на передовій.

"Вітаю рішення президента США Джо Байдена виділити до $600 млн як черговий пакет оборонної допомоги для України. Наша взаємодія довела свою ефективність на передовій. Україна прагне бути вільною. І за щирої підтримки та солідарності партнерів дивує весь світ. Разом переможемо!" - написав він у твіттері.

Раніше Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден наказав виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму $600 млн.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи виділення нового пакета допомоги, наголосив, що "президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки потрібно". "Можливості, які ми надаємо, ретельно відкалібровані, щоб максимально (...) зміцнити позиції України за столом переговорів, коли настане час", - сказав держсекретар.

Новий пакет - це "21-й випадок, коли адміністрація скоротила запаси США для відправлення зброї в Україну від початку війни", нагадало агентство Bloomberg.

За інформацією Пентагону, до нього входять боєприпаси для ракетних систем HIMARS, 36 тис. 105-мм артилерійських снарядів, 1 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів, чотири протиартилерійські радари, вантажні автомобілі та причепи для транспортування важкого обладнання, системи протидії БПЛА, обладнання для розмінування, протипіхотні боєприпаси Claymore, засоби для вибухових робіт, стрілецька зброя та набої до неї, прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди.