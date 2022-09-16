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08:52 16.09.2022

Глава Axel Springer ініціював кампанію в Bild проти Adidas із особистих мотивів

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Глава Axel Springer ініціював кампанію в Bild проти Adidas із особистих мотивів

Глава видавничого дому Axel Springer Маттіас Допфнер фактично організував публічну кампанію проти Adidas AG після рішення цього виробника спортивних товарів призупинити оплату оренди магазинів у розпал пандемії COVID-19, замовчавши, що він є власником будівлі, в якому розташовано аутлет компанії, повідомляє Financial Times.

Таблоїд Bild, що входить до структури Axel Springer, у березні та квітні 2020 року опублікував понад 20 статей із різкою критикою планів Adidas не платити за оренду магазинів під час першої хвилі локдаунів. Поведінка компанії називалася в них "безжальною" і такою, що "підриває фундаментальні принципи довіри", характеризувалася як зрада спадщини засновника компанії Аді Дасслера.

Джерела Financial Times розповідають, що саме Допфнер, як співвласник будівлі у центрі Берліна, в якому розташовано двоповерховий магазин Adidas, передав у Bild інформацію про зупинення орендних платежів. Більше того, за їхніми словами, страшенно розлючений він зв'язався з редактором Bild Юліаном Райхельтом, запропонувавши йому написати низку критичних статей на адресу компанії.

Публікації в Bild викликали хвилю обурення у німецькому суспільстві, включно із закликами бойкотувати продукцію Adidas та подавати позови до компанії. Депутат німецького парламенту Флоріан Пост навіть привселюдно спалив футболку Adidas, пообіцявши більше ніколи не носити одяг цього бренду. Керівництво компанії в результаті було змушене публічно вибачитись за своє рішення.

Інші рітейлери, які відмовилися платити оренду під час пандемії, включно з H&M та Puma, отримали набагато менше уваги з боку таблоїду.

У критичних статтях Bild про Adidas не йшлося про те, що дії компанії зачіпають інтереси Допфнера. При цьому в медіа-індустрії заведено наводити в статтях дисклеймер, якщо вони прямо чи опосередковано зачіпають інтереси власника ЗМІ, що опублікував їх.

FT припускає, що в Bild і Допфнера був конфлікт інтересів, і дає зрозуміти, що видання могло порушити власні правила. У статті FT йдеться, що оновлений минулого року кодекс журналістської етики Axel Springer говорить, що "на журналістські публікації не можуть впливати особисті чи ділові інтереси третіх осіб, комерційні інтереси компанії, які виходять за межі журналістського бізнесу, чи особисті фінансові інтереси редакторів". Також цей документ встановлює, що журналісти "не можуть використовувати свої публікації для отримання вигоди для себе чи третіх осіб".

Axel Springer, до якого журналісти FT звернулися за коментарем, випустив спеціальну заяву та відкинув припущення про конфлікт інтересів, назвавши його "абсурдом". У заяві видавничого дому йдеться, що Допфнер передав інформацію Bild, оскільки він "одразу зрозумів, що це була справа величезної суспільної ваги", яку треба було висвітлити у ЗМІ.

"У цьому полягає робота видавця. Сьогодні він вчинив би так само, - наголошується в повідомленні компанії. - Цей випадок став гучною історією для Bild, яку підхопили багато журналістів у всьому світі, включно із Financial Times".

Допфнер володіє 22%-ї часткою в Axel Springer. Цьому видавничому дому належать десятки різних ЗМІ у багатьох країнах світу.

 

 

Теги: #змі #кампанія #німеччина #adidas

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