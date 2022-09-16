Події

07:06 16.09.2022

Зеленський і Трюдо обговорили ситуацію на фронті

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Зеленський і Трюдо обговорили ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели розмову, під час якої обговорили ситуацію на фронті, а також на Запорізькій АЕС.

"Провів розмову з Джастіном Трюдо. Говорили про ситуацію на фронті та важливість посилення безпекової підтримки України. Про план повоєнного відновлення та допомоги партнерів. Про ситуацію на ЗАЕС – маємо зупинити ядерний тероризм РФ. Подякував за вагому допомогу Канади, зокрема в енергетиці", - написав президент у твіттері в четвер увечері.

 

Теги: #канада #розмова #зеленський

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