Зеленський і Трюдо обговорили ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели розмову, під час якої обговорили ситуацію на фронті, а також на Запорізькій АЕС.

"Провів розмову з Джастіном Трюдо. Говорили про ситуацію на фронті та важливість посилення безпекової підтримки України. Про план повоєнного відновлення та допомоги партнерів. Про ситуацію на ЗАЕС – маємо зупинити ядерний тероризм РФ. Подякував за вагому допомогу Канади, зокрема в енергетиці", - написав президент у твіттері в четвер увечері.