Події

07:00 16.09.2022

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

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Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

Президент США Джо Байден наказав виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму $600 млн, повідомив Білий дім.

У поширеному меморандумі президента йдеться, що він "делегував держсекретареві повноваження" на виділення Україні "суми до $600 млн".

Вона виділяється за рахунок скорочення витрат на статті Міністерства оборони та передбачає також "військову освіту та підготовку кадрів".

Зміст пакета допомоги не розкривається.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога

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