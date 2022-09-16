Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн
Президент США Джо Байден наказав виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму $600 млн, повідомив Білий дім.
У поширеному меморандумі президента йдеться, що він "делегував держсекретареві повноваження" на виділення Україні "суми до $600 млн".
Вона виділяється за рахунок скорочення витрат на статті Міністерства оборони та передбачає також "військову освіту та підготовку кадрів".
Зміст пакета допомоги не розкривається.