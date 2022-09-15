У деокупованому селі на Харківщині поліція виявила міни в зруйнованій будівлі школи та на узбіччі дороги

Поліцейські та спеціалісти вибухотехнічної служби обстежили деокуповане село Макарове Золочівської громади Харківської області та задокументували наслідки обстрілів, вчинених російськими військовими.

"Наразі в селі проживає близько 80 мешканців. Майже в кожній будівлі є сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб і снарядів. Зруйновано школу, дитячий садок, котельню. У будівлі знищеної школи поліція виявила кілька мін. Також міни виявили на узбіччі дороги, на вулиці", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Тривають роботи зі знешкодження знайдених боєприпасів.