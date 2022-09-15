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21:08 15.09.2022

Єврокомісія запропонувала ухвалити закон про кіберстійкість цифрових продуктів

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Єврокомісія запропонувала ухвалити закон про кіберстійкість цифрових продуктів

Європейська комісія (ЄК) висунула у четвер пропозицію про новий закон ЄС про кіберстійкість для захисту споживачів і підприємств від цифрових продуктів із невідповідними реаліям безпекових властивостей.

"Ми заслуговуємо на те, щоб почуватися в безпеці при використанні продуктів, які ми купуємо на єдиному ринку. Так само, як ми можемо довіряти іграшці або холодильнику з маркуванням CE, закон про кіберстійкість гарантує, що підключені об'єкти та програмне забезпечення, які ми купуємо, відповідають надійним гарантіям кібербезпеки", - заявила виконавчий заступник голови ЄК Маргрете Вестагер.

За її словами, це покладе відповідальність на того, хто розміщує продукти на ринку.

"Комп'ютери, телефони, побутова техніка, пристрої віртуальної допомоги, автомобілі, іграшки... кожен із цих сотень мільйонів підключених продуктів є потенційною точкою входу для кібератаки, і тим не менш, сьогодні на більшість апаратних і програмних продуктів не поширюються будь-які зобов'язання щодо кібербезпеки", - зазначає член ЄК із внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон.

У комюніке, опублікованому в Брюсселі, Єврокомісія пояснює, що це "перше свого роду законодавство для всього ЄС, відповідно до якого планується запровадити обов'язкові вимоги кібербезпеки для продуктів із цифровими елементами протягом усього їхнього життєвого циклу".

З урахуванням того, що атаки програм-здирників вражають різні організації кожні 11 секунд у всьому світі, а оцінна глобальна річна шкода від кіберзлочинів досягає 5,5 трлн євро в 2021 році, високий рівень кібербезпеки та зниження в цифрових продуктах уразливостей, які є однією з основних причин успішних атак, сьогодні важливіше, ніж будь-коли, наголошують у Єврокомісії.

При цьому в ЄК зазначають, що зі зростанням кількості підключених розумних продуктів інцидент кібербезпеки в одному продукті здатний вплинути на весь ланцюжок поставок, що може призвести до серйозного порушення економічної та соціальної діяльності на внутрішньому ринку, підриву безпеки або навіть створити небезпеку для життя".

Пропоновані Єврокомісією заходи передбачають: започаткування правил розміщення на ринку продуктів із цифровими елементами для впевненості в їх кібербезпеці; формування основних вимог до проєктування, розробки та виробництва продуктів із цифровими елементами та зобов'язання економічних операторів щодо цих продуктів; пред'явлення вимог до процесів усунення вразливостей, що використовуються виробниками, для гарантування кібербезпеки продуктів із цифровими елементами упродовж усього життєвого циклу та відповідні зобов'язання економічних операторів; встановлення правил нагляду над ринком.

 

 

Теги: #єврокомісія #продукція

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