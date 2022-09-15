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19:49 15.09.2022

Суд остаточно заборонив діяльність "ОПЗЖ"

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Суд остаточно заборонив діяльність "ОПЗЖ"

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" ("ОПЗЖ") й у такий спосіб остаточно заборонив її діяльність у країні, повідомляє пресцентр СБУ.

У СБУ нагадали, що рішення про заборону функціонування "ОПЗЖ" було ухвалено на підставі указу президента та рішення РНБО.

"ОПЗЖ" фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Встановлено причетність провідних функціонерів "ОПЗЖ" до діяльності, яка створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Теги: #суд #заборона #опзж

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