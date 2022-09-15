Події

19:39 15.09.2022

Україна, Молдова та Румунія домовилися підписати угоду для збільшення обсягів торгівлі електроенергією

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Україна, Молдова та Румунія домовилися підписати угоду для збільшення обсягів торгівлі електроенергією

Україна, Молдова та Румунія домовилися підписати угоду про збільшення транскордонної пропускної спроможності для збільшення обсягів торгівлі електроенергією, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми досягли кількох важливих домовленостей сьогодні для розвитку наших відносин в енергетичній сфері, і наші команди надалі працюватимуть над їхньою реалізацією. Зокрема, домовилися підписати тристоронню міжурядову угоду про збільшення транскордонної пропускної спроможності для збільшення обсягів торгівлі електроенергією", - сказав Кулеба на пресконференції в Одесі у четвер.

Кулеба звернув увагу на те, що зустріч у форматі міністрів закордонних справ і міністрів енергетики України, Молдови та Румунії відбувається вперше.

"Три наші країни, і одразу міністри закордонних справ і міністри енергетики. Для цього є дуже чітка причина й мета - ми хочемо побудувати якісно нові відносини в енергетичній сфері між нашими трьома країнами, і це буде важливо не лише для енергетики, а й для безпеки та процвітання у нашому регіоні", - наголосив міністр.

 

 

Теги: #молдова #торгівля #енергетика #румунія

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