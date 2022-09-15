Протиракетна оборона є пріоритетом для керівництва України – Зеленський

Зміцнення протиракетної та протиповітряної оборони є пріоритетом для керівництва України, сказав журналістам після зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн президент України Володимир Зеленський у Києві в четвер.

"Для нас на сьогодні пріоритет – протиракетна оборона. Я не знаю, як це вирішити швидко. Ми розпочали ці розмови, і є позитивні результати щодо поставок NASAMS та IRIS-T що стосується німецьких партнерів. Ми чекаємо на кілька систем, поки що ми не отримали жодної", - сказав він.

За його словами, це частково закрило б дефіцит ППО. "Також ми готові працювати з цього питання з Францією, Італією, Німеччиною. Також із США. Я серйозно налаштований також, але не отримав поки що позитивної реакції від Ізраїлю. Хай там як, держав, які можуть гарантувати нам закриття неба з погляду ППО, їх не так багато. Навколо цих п’яти держав треба вирішувати це питання", - сказав президент.