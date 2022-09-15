Абсолютна більшість українців не готова йти на територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни – соцопитування

Абсолютна більшість українців (87%) не готова йти на будь-які територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни з РФ, свідчать результати телефонного соціологічного опитування "Динаміка готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого завершення війни", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-13 вересня.

У пресрелізі з результатами опитування зазначається, що для 87% респондентів жодні територіальні поступки не допустимі (цей показник зріс на 3 відсоткові пункти порівняно з аналогічним опитуванням, проведеним у липні).

Водночас лише 8% вважають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитись від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2 відсоткові пункти).

В усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів сходу країни, де нині тривають інтенсивні бої, 85% проти поступок (готові на поступки – лише 10%), а серед жителів півдня – 83% проти поступок (готові – лише 10%).

"Доцільно звернути увагу, що в період із травня до липня на сході з 68% до 77% побільшало тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Нині фактично немає різниці між поглядами жителів різних регіонів", - наголошується в пресрелізі.

Соціологічне опитування громадської думки "Омнібус" проводилося протягом 7-13 вересня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів та наступним статистичним зважуванням). Загалом було опитано 2000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (за винятком територій, тимчасово неконтрольованих владою України до 24 лютого 2022 року – АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.