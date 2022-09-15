Події

12:20 15.09.2022

Абсолютна більшість українців не готова йти на територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни – соцопитування

2 хв читати
Абсолютна більшість українців не готова йти на територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни – соцопитування

Абсолютна більшість українців (87%) не готова йти на будь-які територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни з РФ, свідчать результати телефонного соціологічного опитування "Динаміка готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого завершення війни", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-13 вересня.

У пресрелізі з результатами опитування зазначається, що для 87% респондентів жодні територіальні поступки не допустимі (цей показник зріс на 3 відсоткові пункти порівняно з аналогічним опитуванням, проведеним у липні).

Водночас лише 8% вважають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитись від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2 відсоткові пункти).

В усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів сходу країни, де нині тривають інтенсивні бої, 85% проти поступок (готові на поступки – лише 10%), а серед жителів півдня – 83% проти поступок (готові – лише 10%).

"Доцільно звернути увагу, що в період із травня до липня на сході з 68% до 77% побільшало тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Нині фактично немає різниці між поглядами жителів різних регіонів", - наголошується в пресрелізі.

Соціологічне опитування громадської думки "Омнібус" проводилося протягом 7-13 вересня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів та наступним статистичним зважуванням). Загалом було опитано 2000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (за винятком територій, тимчасово неконтрольованих владою України до 24 лютого 2022 року – АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Теги: #опитування #війна #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 15.09.2022
ПС ЗСУ в середу збили російський Су-25 на східному напрямку та три Су-24 на півдні України

ПС ЗСУ в середу збили російський Су-25 на східному напрямку та три Су-24 на півдні України

10:19 15.09.2022
Унаслідок російських обстрілів на Донеччині пошкоджено лікарню, шахту та житлові будинки - голова ОВА

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині пошкоджено лікарню, шахту та житлові будинки - голова ОВА

09:54 15.09.2022
Російські окупанти відключили мобільний інтернет у Луганській області - ISW

Російські окупанти відключили мобільний інтернет у Луганській області - ISW

09:51 15.09.2022
За минулу добу підрозділи ЗСУ знищили 4 російські літаки і 13 танків - Генштаб

За минулу добу підрозділи ЗСУ знищили 4 російські літаки і 13 танків - Генштаб

09:30 15.09.2022
На Харківщині окупанти продовжують обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення - Синєгубов

На Харківщині окупанти продовжують обстрілювати населені пункти вздовж лінії зіткнення - Синєгубов

07:34 15.09.2022
ЗС України на південному напрямку знищили 33 окупанти, 31 одиницю техніки і два склади боєприпасів

ЗС України на південному напрямку знищили 33 окупанти, 31 одиницю техніки і два склади боєприпасів

20:51 14.09.2022
Зеленський про удари по Кривому Рогу: Росія продовжує воювати проти мирного населення, але українців це не зламає

Зеленський про удари по Кривому Рогу: Росія продовжує воювати проти мирного населення, але українців це не зламає

18:59 14.09.2022
ЗСУ завдали удару по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника на півдні України – Братчук

ЗСУ завдали удару по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника на півдні України – Братчук

18:56 14.09.2022
Чек Росії за шкоду енергетичній інфраструктурі України буде дуже великим – голова "Укренерго"

Чек Росії за шкоду енергетичній інфраструктурі України буде дуже великим – голова "Укренерго"

18:49 14.09.2022
Російські окупанти намагаються відновити втрачене становище та переміщують війська – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються відновити втрачене становище та переміщують війська – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участю автомобіля президента України

Крилата ракета влучила у промпідприємство Кривого Рогу, попередньо без жертв - Вілкул

Кривий Ріг знову зазнав ракетного удару - Вілкул

Товарний потяг із українським зерном 14 вересня зійшов з колії у Румунії, слідчі не виключають диверсії – ЗМІ

Генпрокурор: Для створення спеціального міжнародного трибуналу важлива підтримка глобальної юридичної спільноти

ОСТАННЄ

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участю автомобіля президента України

В Україні очікується дощова та прохолодна погода, місцями туман

В окупованому Мелітополі пролунали два вибухи – мер

Влада Фінляндії вилучила у росіян, що підпали під санкції, майно на близько 189 млн євро - ЗМІ

Крилата ракета влучила у промпідприємство Кривого Рогу, попередньо без жертв - Вілкул

Інформація про вибухи у Черкаській та Вінницькій областях не підтвердилася - ОВА

СБУ затримала 16 колаборантів та виявила списки всіх посадових осіб окупаційних адміністрацій у Харківській області

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, А ТАКОЖ УМАНІ ЧУЛИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

З четверга до Балаклії курсуватиме поїзд – Кубраков

Кривий Ріг знову зазнав ракетного удару - Вілкул

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА