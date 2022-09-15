Події

08:23 15.09.2022

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито 2 людини, поранено 13

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Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито 2 людини, поранено 13

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області було вбито двох людей, ще 13 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 14 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу — у Долині. Ще 13 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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