Події

07:56 15.09.2022

Понад 3 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської угоди

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Понад 3 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської угоди

Майже 300 суден отримали дозвіл від Спільного координаційного центру (СКЦ) на рух за час роботи чорноморської зернової ініціативи, повідомляє ООН.

"Станом на 14 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, складає 3 060 110 тонн. Загалом на цей час було дозволено рух 297 суден - 161, які прибувають в українські порти і 136 виходять з них", - йдеться у повідомленні.

Крім того, дев'ять суден із продовольством планують вийти з українських портів 15 вересня. В ООН уточнили, що судно Astra Centaurus (55 тис. тонн пшениці) вирушає до Іспанії, Norah (30 тис. тонн ріпаку) – до Бельгії, Valerio (26 тис. тонн кукурудзи) – до Туреччини. Суховантаж Derg (9,6 тис. тонн соняшникової олії) попрямує до Нідерландів, і Maher (7,8 тис. тонн пшениці) - до Тунісу.

Крім цього, судно Octopus доставить до Румунії 6,5 тис. тонн кукурудзи, а Lara S – 5750 тонн соняшникової олії до Італії.

Суховантажі Eider S (50 тис. 855 тонн кукурудзи) і KAN 2 (11 тис. тонн кукурудзи та 2982 тонн ячменю) раніше перенесли вихід з українських портів і планують відплисти до Іспанії та Лівії також у четвер.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

 

 

Теги: #зерно #оон #україна

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