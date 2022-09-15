ЗС України на південному напрямку знищили 33 окупанти, 31 одиницю техніки і два склади боєприпасів

Минулої доби ЗСУ на південному напрямку було знищено 33 окупанти, 31 одиниця техніки та два склади боєприпасів у Миколаївському та Херсонському районах, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

За інформацією ОК, авіацією ЗСУ завдано 13 ударів по супротивнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.

"Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань. В тому числі, по трьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки в Голій Пристані, Дудчанах і Криничанці, по складах боєприпасів в тих самих Дудчанах і в Садовому, по пункту управління безпілотниками в Комишанах", - йдеться у зведенні.

Українські військові зазначили, що під щільним вогневим контролем перебували Каховський міст і переправа у Дар’ївці.

Підтверджені втрати ворога становлять: 33 окупанти та 31 одиницю техніки. Зокрема було знищено: 1️1 танків, 5 гаубиць "Мста-Б", самохідна артустановка "Гвоздика", 13 одиниць авто-бронетехніки, 2️ склади з боєприпасами у Миколаївському та Херсонському районах.

На південному напрямку також було відбито атаку ворога у напрямку Архангельського на Іванівку. Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські, танкові та мінометні обстріли наших позицій та населених пунктів уздовж лінії зіткнення. А також атакував авіацією і передову, і тилові райони.

"По Криворіжжю завдано ракетного удару сімома крилатими ракетами. Пошкоджено гідротехнічний об'єкт, транспортну інфраструктуру, ворог намагався створити надзвичайну ситуацію в регіоні. Постраждалих немає. Ситуація під контролем рятувальних та аварійних служб. Триває ліквідація наслідків. За уточненими даними для цього ракетного удару ворог застосував аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та "Іскандер", – уточнили українські військові.

У Чорному морі, укриваючись в ракетобезпечному районі, маневрують 15 бойових кораблів, серед яких 2 ракетоносії, надводний і підводний, що мають в сумі 12 ракет напоготові. Із необгрунтованою мотивацією вигнано в море 5 великих десантних кораблів.