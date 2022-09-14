Видатки на утримання органів держвлади у проєкті бюджету-2023 скорочено на 11,486 млрд грн

Видатки на утримання органів державної влади скорочено у проєкті державного бюджету на 2023 рік на 11,486 млрд грн порівняно з 2022 роком, повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"У проєкті Державного бюджету України на 2023 рік видатки на утримання органів державної влади (за винятком силових структур) скорочено порівняно з 2022 роком на 11,486 млрд грн", - написав він у своєму телеграм-каналі у середу ввечері.

Як повідомлялося, 14 вересня законопроєкт "Про державний бюджет України на 2023 рік" було передано на розгляд Верховній Раді.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції в середу наголосив, що проєкт держбюджету на 2023 рік – це "бюджет для перемоги".

Раніше уряд затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік з доходами 1,279 трлн грн. і видатками 2,573 трлн грн.

Майже 50% всього держбюджету на 2023 рік буде спрямовано на сектор безпеки та оборони (1,136 трлн грн). Документ також передбачає 175,7 млрд грн на охорону здоров'я, 155 млрд грн – на освіту та 6,8 млрд грн – на підтримку ветеранів.