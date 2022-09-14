Зеленський про удари по Кривому Рогу: Росія продовжує воювати проти мирного населення, але українців це не зламає

Країна-терорист продовжує воювати проти мирного населення, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетні удари окупантів по гідротехнічних спорудах у Кривому Рогу.

"Все, що можуть окупанти – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме їх справедлива відповідь і відплата? Безумовно, так", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.