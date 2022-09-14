ЗСУ завдали удару по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника на півдні України – Братчук

Українські військові на півдні України завдали удару по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника", - написав він у телеграмі.

За його словами, також підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню "Град" у Херсонській області, які потрапили до зони ураження 12 вересня поточного року та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську.