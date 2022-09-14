Події

18:59 14.09.2022

ЗСУ завдали удару по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника на півдні України – Братчук

1 хв читати
ЗСУ завдали удару по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника на півдні України – Братчук

Українські військові на півдні України завдали удару по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника", - написав він у телеграмі.

За його словами, також підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню "Град" у Херсонській області, які потрапили до зони ураження 12 вересня поточного року та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську.

Теги: #війна #зсу #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:39 14.09.2022
ЗС України звільнили Киселівку на околицях Херсона

ЗС України звільнили Киселівку на околицях Херсона

21:16 14.09.2022
ЗС України запобігли ракетній атаці окупантів у небі над Чорним морем неподалік Одеської області

ЗС України запобігли ракетній атаці окупантів у небі над Чорним морем неподалік Одеської області

20:51 14.09.2022
Зеленський про удари по Кривому Рогу: Росія продовжує воювати проти мирного населення, але українців це не зламає

Зеленський про удари по Кривому Рогу: Росія продовжує воювати проти мирного населення, але українців це не зламає

18:56 14.09.2022
Чек Росії за шкоду енергетичній інфраструктурі України буде дуже великим – голова "Укренерго"

Чек Росії за шкоду енергетичній інфраструктурі України буде дуже великим – голова "Укренерго"

18:49 14.09.2022
Російські окупанти намагаються відновити втрачене становище та переміщують війська – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються відновити втрачене становище та переміщують війська – Генштаб ЗСУ

18:05 14.09.2022
Держтуризму ініціює розроблення стратегії відвідування місць пам'яті війни

Держтуризму ініціює розроблення стратегії відвідування місць пам'яті війни

17:24 14.09.2022
Російські окупанти продовжують застосовувати загороджувальні загони, щоб зупинити втечу своїх підрозділів – ГУР МО України

Російські окупанти продовжують застосовувати загороджувальні загони, щоб зупинити втечу своїх підрозділів – ГУР МО України

14:31 14.09.2022
Моральний стан окупантів на півдні України дуже підірваний успіхами ЗСУ на сході - ОК "Південь"

Моральний стан окупантів на півдні України дуже підірваний успіхами ЗСУ на сході - ОК "Південь"

09:22 14.09.2022
Втрати ворога за добу становлять 350 осіб о/с, 5 танків, 11 артсистем, 2 літаки та 2 гелікоптери - Генштаб

Втрати ворога за добу становлять 350 осіб о/с, 5 танків, 11 артсистем, 2 літаки та 2 гелікоптери - Генштаб

20:54 13.09.2022
Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, дав доручення Держприкордонслужбі забезпечити охорону кордону на звільнених територіях

Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, дав доручення Держприкордонслужбі забезпечити охорону кордону на звільнених територіях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України звільнили Киселівку на околицях Херсона

ЗС України запобігли ракетній атаці окупантів у небі над Чорним морем неподалік Одеської області

Зеленський про удари по Кривому Рогу: Росія продовжує воювати проти мирного населення, але українців це не зламає

Петиція із закликом скасувати реорганізацію "Довженко-Центру" набрала 25 тис. голосів

К. Тимошенко: У Кривий Ріг у середу прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет

ОСТАННЄ

Видатки на утримання органів держвлади у проєкті бюджету-2023 скорочено на 11,486 млрд грн

Єдиним стабільним безпечним вирішенням проблеми Запорізької АЕС є повне виведення звідти військового та технічного персоналу РФ - Кулеба

Кулеба представив главам МЗС Литви та Ірландії концепт гарантій безпеки для України

Стефанчук прибув до Берліна для участі в конференції спікерів парламентів країн G7

Із завтра до Балаклії курсуватиме поїзд

Петиція із закликом скасувати реорганізацію "Довженко-Центру" набрала 25 тис. голосів

ЄС продовжує індивідуальні санкції щодо РФ

У звільненому Ізюмі вилучено докази функціонування окупаційної поліції

У Криворізькій ВА закликають городян зберігати спокій, повідомляють про відновлення водопостачання у місті

ФРН надала Україні ще чотири зенітні самохідні установки "Гепард"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА