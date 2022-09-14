Російські окупанти намагаються відновити втрачене становище та переміщують війська – Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна армія продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву наступальних дій українських військ на окремих напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Окупанти також продовжують тероризувати цивільне населення України та порушувати закони та звичаї війни. Так, від авіаційних та ракетних ударів постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Степового, Сухого Ставка, Білогірки, Безіменного та Малої Сейдеминухи. Вночі ворог завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Краматорська. Загалом, протягом поточної доби, нараховано 8 ракетних, 4 авіаційних удари та 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню противника.

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На сіверському напрямку противник обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка і Блешня Чернігівської області та Степне і Нововасилівка Сумської області.

На харківському напрямку інтенсивність ворожого обстрілу значно знизилася. Було обстріляно населені пункти Басове та Куп'янськ.

На інших напрямках противник здійснив обстріл військової та цивільної інфраструктури з танків, мінометів та артилерії. На краматорському напрямку вівся вогонь у районах населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Дронівка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Спірне та Білогорівка, на бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка та Веселе. На авдіївському напрямку окупанти обстрілювали Уманське, Авдіївку, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівку, Мар’їнку та Новомихайлівку, на запорізькому напрямку – населені пункти Богоявленка, Зелене Поле, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів та Малі Щербаки. На південнобузькому напрямку велися обстріли в районах населених пунктів Високопілля, Зарічне, Кам’яне, Архангельське, Партизанське, Андріївка, Білогірка, Сухий Ставок, Тернові Поди, Благодатне, Мирне та Таврійське.

"В результаті успішних дій Сил оборони та знищення великої кількості живої сили противника морально-психологічний стан окупантів вкрай низький. Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях. Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони противника намагається організувати евакуацію систем ППО вглиб тимчасово захоплених територій і територію РФ. Так, у ніч із 11 на 12 вересня на Луганщині було помічено колони з комплексами С-300 і "Бук", що прямували з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону.

На донецькому напрямку окупанти продовжують спроби просунутися в глиб української території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 11 ударів - уражено шість позицій та місць накопичення живої сили і техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, збито один літак противника.

Підрозділи Ракетних військ та артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Крім того, підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню "Град" у Херсонській області, які потрапили до зони ураження 12 вересня поточного року, та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську.