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16:50 14.09.2022

"Нова пошта" заявила про зниження ціни на доставку посилок з України до Польщі у 2,5 раза

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"Нова пошта" заявила про зниження ціни на доставку посилок з України до Польщі у 2,5 раза

Українці можуть відправляти до Польщі посилки з особистими речами "Новою поштою" за новими спеціальними цінами: до 2 кг – 250 грн замість 600 грн, до 10 кг – 325 грн замість 900 грн та до 30 кг – 400 грн замість 1500 грн.

"Надіслати можна виключно уживані особисті речі, без цінників і бірок, вагою до 30 кг: одяг, спортивні товари, дрібну техніку тощо", - йдеться в повідомленні компанії в середу.

Згідно з ним, за таким тарифом можна надіслати посилку до поштомата в Польщі або кур'єром на адресу.

Термін доставки – від 5 робочих днів, уточнила "Нова пошта".

"Нова пошта" – найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів по всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Крім цього, небанківська фінансова установа "Новапей" надає послуги із грошових переказів та операцій з електронними грошима. За 2021 рік було проведено 388 млн транзакцій.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю, і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.

Група "Нова пошта" надає клієнтам – як бізнесу, так і приватним особам – повний спектр логістичних та пов'язаних із ними послуг. До складу групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова пошта", "Нова пошта Молдова", "Новапей" та "Нова пошта Глобал".

Теги: #польща #нова_пошта

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