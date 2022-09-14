Події

15:51 14.09.2022

Проєкт держбюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 37 грн/$1 на кінець 2022 року та приблизно 42 грн/$1 у середньому у 2023 році – прем'єр

2 хв читати
Проєкт держбюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 37 грн/$1 на кінець 2022 року та приблизно 42 грн/$1 у середньому у 2023 році – прем'єр

Середній очікуваний курс гривні у 2022 році станом на сьогодні становить 32,3 грн/$1, а на кінець року він очікується на рівні 37 грн/$1, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції у Києві у середу.

"Звісно ж, з умовами емісії та інфляції, яка є у всій Європі, у світі й, очевидно, у нас, ми очікуємо, що середньозважений курс у (2023) році буде в районі 42 грн/$1, він коливатиметься", – зазначив прем'єр, говорячи про макропрогноз, на якому побудовано затверджений урядом напередодні проєкт держбюджету-2023.

"Яким він буде станом на кінець року, передбачити практично неможливо. Але для розрахунків брали лінійне зростання цього курсу, і це буде в районі, не називатиму психологічний бар'єр, - 49 грн/$1, давайте так скажемо", - зазначив прем'єр.

Він підтвердив, що формально у документах зазначено курс на кінець 2023 року 50 грн/$1.

"Але ще раз скажу, що це розрахунковий курс долара, який ми вираховували за тих умов, у яких живемо нині", - пояснив Шмигаль.

Глава уряду також зазначив, що Мінфін із НБУ погодили щомісячну стелю прямого фінансування Нацбанком дефіциту бюджету через військові облігації в 30 млрд грн і в найближчі півроку його дотримуватимуться.

Як повідомлялося, Нацбанк із 21 липня девальвував офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/$1. Уряд очікує інфляцію на рівні 30% цього і наступного року.

Теги: #бюджет #гривня #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:17 14.09.2022
Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

16:56 14.09.2022
На деокупованих територіях створюють фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення - Шмигаль

На деокупованих територіях створюють фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення - Шмигаль

16:47 14.09.2022
Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна в секретаріаті уряду

Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна в секретаріаті уряду

16:13 14.09.2022
Переговори з НАТО наразі не в активній фазі, але залишаються важливим пріоритетом - Шмигаль

Переговори з НАТО наразі не в активній фазі, але залишаються важливим пріоритетом - Шмигаль

15:55 14.09.2022
Шмигаль про кадрові зміни в уряді: На сьогодні у мене немає таких ідей і пропозицій

Шмигаль про кадрові зміни в уряді: На сьогодні у мене немає таких ідей і пропозицій

15:45 14.09.2022
До добровольчих будівельних батальйонів, що відновлюють житло та інфраструктуру, входять близько 35 тис. осіб - Шмигаль

До добровольчих будівельних батальйонів, що відновлюють житло та інфраструктуру, входять близько 35 тис. осіб - Шмигаль

15:42 14.09.2022
Законодавство щодо накопичувальної пенсійної системи ухвалюватимуть найближчим часом, упевнений Шмигаль

Законодавство щодо накопичувальної пенсійної системи ухвалюватимуть найближчим часом, упевнений Шмигаль

15:39 14.09.2022
Після війни Україна має намір перейти до ізраїльської моделі безпеки у громадських місцях - Шмигаль

Після війни Україна має намір перейти до ізраїльської моделі безпеки у громадських місцях - Шмигаль

15:29 14.09.2022
Дефіцит держбюджету-2023 близько $38 млрд планується профінансувати переважно за рахунок допомоги США, МВФ та ЄС – прем'єр України

Дефіцит держбюджету-2023 близько $38 млрд планується профінансувати переважно за рахунок допомоги США, МВФ та ЄС – прем'єр України

15:25 14.09.2022
У разі неможливості взимку в стислий термін відновити зруйновану критичну інфраструктуру, людей евакуюватимуть - Шмигаль

У разі неможливості взимку в стислий термін відновити зруйновану критичну інфраструктуру, людей евакуюватимуть - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу – Вілкул

У разі неможливості взимку в стислий термін відновити зруйновану критичну інфраструктуру, людей евакуюватимуть - Шмигаль

Зеленський: Ми повернемося на окуповані території та до Криму – це наша земля і наші люди

Російські окупанти повернулися до Кремінної – голова Луганської ОВА

Жоден окупант не зможе підкорити серця українців – Зеленський в Ізюмі

ОСТАННЄ

Держтуризму ініціює розроблення стратегії відвідування місць пам'яті війни

Глави МЗС Ірландії, Литви та України відвідали порт в Одесі

Окупанти знову запустили ракети у бік Кривого Рогу – Вілкул

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Російські окупанти продовжують застосовувати загороджувальні загони, щоб зупинити втечу своїх підрозділів – ГУР МО України

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ У ЗАПОРІЖЖІ

Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу – Вілкул

"Нова пошта" заявила про зниження ціни на доставку посилок з України до Польщі у 2,5 раза

ФРН надало Україні ще чотири зенітні самохідні установки "Гепард"

Поліція має у своєму розпорядженні підтверджені відомості про загибель людини внаслідок тортур під час окупації Балаклії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА