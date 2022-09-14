Проєкт держбюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 37 грн/$1 на кінець 2022 року та приблизно 42 грн/$1 у середньому у 2023 році – прем'єр

Середній очікуваний курс гривні у 2022 році станом на сьогодні становить 32,3 грн/$1, а на кінець року він очікується на рівні 37 грн/$1, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції у Києві у середу.

"Звісно ж, з умовами емісії та інфляції, яка є у всій Європі, у світі й, очевидно, у нас, ми очікуємо, що середньозважений курс у (2023) році буде в районі 42 грн/$1, він коливатиметься", – зазначив прем'єр, говорячи про макропрогноз, на якому побудовано затверджений урядом напередодні проєкт держбюджету-2023.

"Яким він буде станом на кінець року, передбачити практично неможливо. Але для розрахунків брали лінійне зростання цього курсу, і це буде в районі, не називатиму психологічний бар'єр, - 49 грн/$1, давайте так скажемо", - зазначив прем'єр.

Він підтвердив, що формально у документах зазначено курс на кінець 2023 року 50 грн/$1.

"Але ще раз скажу, що це розрахунковий курс долара, який ми вираховували за тих умов, у яких живемо нині", - пояснив Шмигаль.

Глава уряду також зазначив, що Мінфін із НБУ погодили щомісячну стелю прямого фінансування Нацбанком дефіциту бюджету через військові облігації в 30 млрд грн і в найближчі півроку його дотримуватимуться.

Як повідомлялося, Нацбанк із 21 липня девальвував офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/$1. Уряд очікує інфляцію на рівні 30% цього і наступного року.