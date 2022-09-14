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11:45 14.09.2022

Фон дер Ляєн: Ми надамо 100 млн євро на відбудову українських шкіл

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Фон дер Ляєн: Ми надамо 100 млн євро на відбудову українських шкіл

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала 100 млн євро на підтримку українських шкіл і свій візит до Києва.

Виступаючи в середу в Європейському парламенті у Страсбурзі з доповіддю про стан Європейського Союзу, вона розповіла, що відновлення України потребуватиме величезних ресурсів. "Наприклад, російські удари пошкодили чи зруйнували понад 70 шкіл. Півмільйона українських дітей розпочали навчальний рік у Європейському Союзі. Але багато інших в Україні просто не мають класної кімнати, до якої вони могли би піти. Тому сьогодні я оголошую, що ми працюватимемо з першою леді, щоби підтримати відновлення пошкоджених українських шкіл. І саме тому ми надамо 100 мільйонів євро, бо майбутнє України розпочинається у її школах", - заявила президент Єврокомісії.

Вона нагадала, що наразі Team Europe надала фінансову допомогу сумою понад 19 млрд євро, за винятком військової підтримки. "Ми не лише підтримаємо фінанси, а й дамо Україні можливість максимально використати свій потенціал. Україна вже є технологічним центром і домівкою для багатьох інноваційних молодих компаній. Тому я хочу, щоб ми мобілізували всю міць єдиного ринку, аби допомогти прискорити зростання і створити можливості", - деталізувала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії також заявила про намір розширити торгівлю з Україною в енергетичному секторі. "У березні ми успішно підключили Україну до нашої електромережі. Спочатку це було заплановано на 2024 рік, але ми це зробили за два тижні, й сьогодні Україна експортує нам електроенергію. Я хочу значно розширити цю взаємовигідну торгівлю", - сказала вона.

Фон дер Ляєн також нагадала, що ЄС уже призупинив імпортне мито на український експорт, і незабаром Україна буде введена до європейської зони вільного роумінгу. "Спираючись на все це, комісія працюватиме з Україною, щоб забезпечити безперешкодний доступ до Єдиного ринку... І саме тому я їду сьогодні до Києва, щоб докладно обговорити це з президентом Зеленським", - повідомила президент ЄК.

Теги: #україна #єс #школи

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