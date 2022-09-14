Зеленська присутня на виступі президента Єврокомісії в Європарламенті

Перша леді України Олена Зеленська є почесною гостею на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі на доповіді президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн про стан Європейського Союзу.

Зеленська ввійшла до зали засідання у супроводі президентів Європейського парламенту Роберти Мецоли та Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн. Президент Єврокомісії одягнена в жовтий піджак і блакитну блузу, на лацкані піджака – стрічка в кольорах українського прапора. Таку саму стрічку прикріпили дуже багато єврокомісарів і депутатів, а віцепрезидент Єврокомісії Маргрете Вестагер і єврокомісар Ілва Йоганссон прийшли у жовтій сукні та блакитному піджаку, комісар Кадрі Сімсон – у блакитній сукні та жовтому піджаку.

Перед початком засідання Зеленська, фон дер Ляєн та Мецола сфотографувалися на тлі зали пленарного засідання, після чого перша леді України разом із президентом Єврокомісії зайняли місця у президії.

"Я рада вітати президента Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн у нашому Європейському парламенті з виступом про стан Європейського Союзу. Також особлива честь вітати у нас Олену Зеленську цього символічного дня", - оголосила Мецола.

Ці слова присутні зустріли стоячи, з тривалими оплесками.

"Дорога Олено, ми з вами та вашим народом", - запевнила президент Європарламенту.