Події

09:26 14.09.2022

За добу на Харківщині троє поранених - Синєгубов

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За добу на Харківщині троє поранених - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, є поранені. За даними Центру екстреної медичної допомоги, одну людину госпіталізовано в Ізюмському районі, одну – в Куп'янському, одну – в Чугуївському", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що операція з деокупації області триває.

"Звільнено понад 300 населених пунктів, де проживають близько 150 тис. осіб. На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу", - написав Синєгубов.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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