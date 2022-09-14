За добу на Харківщині троє поранених - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, є поранені. За даними Центру екстреної медичної допомоги, одну людину госпіталізовано в Ізюмському районі, одну – в Куп'янському, одну – в Чугуївському", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що операція з деокупації області триває.

"Звільнено понад 300 населених пунктів, де проживають близько 150 тис. осіб. На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу", - написав Синєгубов.