Події

08:38 14.09.2022

За минулу добу на Харківщині не зафіксовано пожеж через ворожі обстріли

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За минулу добу на Харківщині не зафіксовано пожеж через ворожі обстріли

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 6 з яких на ліквідацію пожеж, жоден із них не був викликаний воєнними діями.

"Пожеж, викликаних воєнними діями, - 0", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 11 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 5 разів на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 105 ворожих вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область

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