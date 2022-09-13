Події

21:49 13.09.2022

Після деокупації частини Харківської області зафіксовано понад 100 кримінальних проваджень про держзраду

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Після деокупації частини Харківської області зафіксовано понад 100 кримінальних проваджень про держзраду

Після деокупації Збройними силами України частини Харківської області правоохоронні органи зафіксували понад 100 кримінальних проваджень про державну зраду, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Коли ми говоримо про держзраду, то у нас зараз на території Харківської області понад 100 кримінальних проваджень, які розслідуються", - заявив Синєгубов журналістам під час престуру до деокупованих районів Харківської області.

Зокрема, за словами голови Харківської ОВА, йдеться про мерів Куп'янська та Балаклії.

"У нас є факти, коли мери Куп'янська та Балаклії зрадили. Вони зрадили, насамперед своїх близьких, народ і виборців зокрема. Діям кожного має бути надана правильна юридична оцінка", - сказав він.

"Про це ми дізнаємося, коли спілкуємось із місцевим населенням. Далі це робота для наших спецслужб, Нацполіції", - додав Синєгубов.

 

 

Теги: #харківська_область #колабораціонізм

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