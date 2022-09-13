Росіяни ввечері вдарили по Нікопольському району, пошкоджено лінію електропередач, три громади залишилися без води, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Ввечері війська Росії вдарили по Нікопольському району. Пошкоджено лінію електропередач. Через обстріл Марганецька (м. Марганець), Томаківська і Мирівська громади залишилися без води. Ремонтні служби вже працюють над відновленням водопостачання", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Постраждалих немає.