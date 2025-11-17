Обстіл Нікополя забрав життя 2 мирних жителів – обладміністрація

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Двоє людей загинули і ще двоє постраждали у Нікополі Дніпропетровської області, який російські окупанти обстріляли з артилерії, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"Атака обірвала життя 76-річної жінки та 51-річного чоловіка. Співчуття рідним та близьким. Одна жінка через цей обстріл постраждала. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок удару FPV-дроном. Лікуватиметься амбулаторно", - написав Гайваненко в Телеграм у понеділок.

За його словами, внаслідок обстрілу у місті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, магазини, перукарня.