Події

19:31 13.09.2022

Зеленський провів зустріч із міністрами оборони Данії та Естонії

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Зеленський провів зустріч із міністрами оборони Данії та Естонії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Королівства Данія Мортеном Бедскоу та міністром оборони Естонської Республіки Ханно Певкуром.

Як повідомляє Офіс президента України, глава держави висловив подяку Данії та Естонії за фінансову, гуманітарну та оборонну допомогу з перших днів повномасштабної війни з Росією.

Зеленський окремо подякував Естонії за виділення Україні допомоги у розмірі 0,8% ВВП цієї країни.

"Ви підтримали нас дуже потужно. Це приклад маленької за розміром країни, яка є великою державою. Я і український народ надзвичайно вдячні за це", - сказав президент.

Також він відзначив вагомий внесок Данії у посилення оборонних можливостей України шляхом надання необхідної допомоги та створення нового дієвого формату - конференції союзників із підтримки України у Копенгагені.

"Зміцнення нашої армії безпосередньо зброєю стало для нас найбільшим пріоритетом. Від цього залежить стійкість і витривалість нашої держави, безпека у Європі. Надзвичайно важливо, що ви посилюєте Україну в безпековому та військовому вимірі, постачаючи нам таку необхідну саме зараз зброю для деокупації наших територій", - наголосив Зеленський.

Президент також окремо подякував за допомогу українцям, які змушені залишити країну через війну.

Теги: #президент #україна #естонія #данія

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