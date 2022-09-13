Події

19:27 13.09.2022

Діти переселенців із ТОТ чи зони бойових дій при першому отриманні паспорта зможуть отримати повний пакет соцгарантій від держави

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Діти переселенців із ТОТ чи зони бойових дій при першому отриманні паспорта зможуть отримати повний пакет соцгарантій від держави

Кабінет міністрів пропонує дозволити реєстрацію підлітків з окупованих та прифронтових територій за місцем проживання батьків або їх офіційних представників при першому отриманні паспорта.

"Новація полягає в тому, щоб дітей із ТОТ і територій, де ведуться бойові дії, при отриманні паспорта не залишати без реєстрації, як зараз. Адже так вони не можуть отримати довідку ТПО та відповідно допомогу від держави, а також інші адміністративні та публічні послуги", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на схвалений проєкт закону.

Зокрема пропонується реєструвати підлітків за місцем проживання батьків або їх офіційних представників.

 

 

Теги: #діти #соцгарантії #тот

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