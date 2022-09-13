Російське військове керівництво вживає заходів для поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом – Генштаб ЗСУ

Російське військове керівництво вживає заходів для поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом, дефіцит командирів тактичного рівня обумовлений відмовою офіцерів запасу підписувати контракти на тлі останніх подій, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російське військове керівництво вживає заходів з поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом. За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу "чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова" у грудні цього року. Також дострокові випуски відбудуться в інших навчальних закладах міністерства оборони Російської Федерації", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

У Генштабі наголосили, що дефіцит командирів тактичного рівня обумовлений відмовою офіцерів запасу підписувати контракти на тлі останніх подій. Також триває зниження рівня морально-психологічного стану особового складу противника.

"Серед окупантів дедалі більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України. Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток", - повідомили в ЗСУ.