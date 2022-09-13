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18:50 13.09.2022

Українські війська відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів, авіація завдала двох ударів по місцях зосередження живої сили і техніки росіян - Генштаб

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Українські війська відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів, авіація завдала двох ударів по місцях зосередження живої сили і техніки росіян - Генштаб

Українські війська успішно відбили атаки ворога в районах восьми населених пунктів, також протягом доби авіація Сил оборони завдала двох ударів по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка. Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила два удари по позиціях та місцях зосередження живої сили і техніки противника", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Крім того, підрозділи Ракетних військ та артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника.

"Також підтверджено знищення 11 вересня поточного року складів із боєприпасами противника в районі міста Херсона", - додали в ЗСУ.

Теги: #війна #генштаб_зсу

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