Події

18:16 13.09.2022

У Чугуєві житлові будинки, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів, законсервують, а мешканцям запропонують альтернативні варіанти розміщення - мер

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У Чугуєві (Харківська обл.) у мікрорайоні "Авіатор", який із 24 лютого зазнав масованих ворожих обстрілів, найбільш постраждалі будинки не опалюватимуться цієї зими.

Як повідомила міський голова Галина Мінаєва, таке рішення було ухвалено за підсумками зустрічі з керівниками комунальних підприємств і консультацій із фахівцями ЖКГ та жителями, що залишилися в мікрорайоні.

"Якщо коротко, то ухвалено таке рішення. Найбільш постраждалі будинки, де мешкають від двох до трьох сімей, будуть законсервовані і тепло в них не подаватиметься. Таких будинків одиниці, їхнім мешканцям ми пропонуємо альтернативні варіанти житла на зимовий період", - написала Мінаєва на своїй сторінці у фейсбуці.

За її словами, в інших будинках триває підготовка опалювальних систем до подачі теплоносія.

"Можливі варіанти, коли тепло подаватиметься окремими стояками - насамперед залежно від кількості мешканців, які залишаться на зиму в кожному конкретному будинку", - написала Мінаєва.

 

Теги: #відновлення #харківська_область #деокупація

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