Події

16:49 13.09.2022

На Харківщині взяли в полон артилериста, який протягом півроку обстрілював населені пункти Чугуївського району - Держприкордонслужба

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У Харківській області прикордонники взяли в полон старшого навідника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону однієї з частин ЗС РФ, яка постійно дислокується в області Калінінграда, а на початку березня цього року вторглася в Україну.

"Окупант повідомив, що його САУ 2С3 "Акація" у складі колони з 15 одиниць військової техніки вторглася в Україну на початку березня. З цього часу загарбник періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв та Печеніги, Коробочкине", - повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За словами полоненого, він виїжджав на обстріл 4-5 разів на тиждень протягом півроку. Але 11 вересня його з товаришем залишили товариші зі служби, які бігли під натиском Сил оборони України. Товариш підірвався, зайшовши в заміновану рашистами лісопосадку, а молодого загарбника затримали українські прикордонники.

Теги: #полон #держприкордонслужба

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