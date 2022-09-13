На Харківщині взяли в полон артилериста, який протягом півроку обстрілював населені пункти Чугуївського району - Держприкордонслужба

У Харківській області прикордонники взяли в полон старшого навідника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону однієї з частин ЗС РФ, яка постійно дислокується в області Калінінграда, а на початку березня цього року вторглася в Україну.

"Окупант повідомив, що його САУ 2С3 "Акація" у складі колони з 15 одиниць військової техніки вторглася в Україну на початку березня. З цього часу загарбник періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв та Печеніги, Коробочкине", - повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За словами полоненого, він виїжджав на обстріл 4-5 разів на тиждень протягом півроку. Але 11 вересня його з товаришем залишили товариші зі служби, які бігли під натиском Сил оборони України. Товариш підірвався, зайшовши в заміновану рашистами лісопосадку, а молодого загарбника затримали українські прикордонники.