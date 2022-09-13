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14:18 13.09.2022

Єрмак і Фог Рассмуссен у вівторок у Києві презентують рекомендації щодо безпекових гарантій для України

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Єрмак і Фог Рассмуссен у вівторок у Києві презентують рекомендації щодо безпекових гарантій для України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак і 12-й генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у вівторок у Києві презентують рекомендації щодо безпекових гарантій для України, розроблені за дорученням президента України Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

"Над підготовкою рекомендацій працювала експертна група, до складу якої увійшли фахівці з усього демократичного світу, зокрема колишні прем'єр-міністри, міністри, інші високопосадовці, а також науковці", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в рекомендаціях міститься заклик до створення Київського безпекового договору – спільного документа про стратегічне партнерство, який об'єднає Україну та держави, які гарантують її безпеку.

В ОП зазначають, що ці рекомендації передбачають багаторівневий підхід до гарантій. "Очікується, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов'язання щодо підтримки Збройних сил України, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів", - наголошують в Офісі президента.

За словами глави ОП Єрмака, українці вже зірвали плани агресора та відстояли свою державу, а окуповані землі неодмінно будуть повернуті. Водночас необхідно подбати про те, щоб Україна була в безпеці в майбутньому.

"Ми повинні зробити так, щоб гасло "Можем повторить" викликало в росіян напади паніки й погані спогади. Щоб вони відповідали на нього лише "Ніколи знову". Для цього нам потрібна військова потуга, достатньо міцна, щоб відбити в росіян бажання реваншу. І здатна завдати агресору непоправної шкоди в разі, якщо це бажання виявиться непереборним. Безпекові гарантії спрямовані на те, щоб допомогти нам створити таку потугу", - заявив Єрмак.

Водночас він наголосив, що угода щодо безпекових гарантій для України не є заміною вступу до НАТО – вона є засобом гарантування безпеки, доки цей вступ не відбудеться.

У свою чергу колишній генеральний секретар НАТО та прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен зазначив, що перемога України в цій війні є безпосереднім пріоритетом. "Українці демонструють волю до боротьби, і демократичний світ повинен і далі надавати їм засоби для неї. Коли ця війна закінчиться, ми маємо гарантувати, що Росія ніколи більше не зможе вдертися в Україну. Найкращий спосіб зробити це – щоб Україна мала значну військову силу, здатну протистояти будь-якому майбутньому російському нападу", – наголосив він.

За його словами, створення та утримання такої сили потребує відданості союзників України протягом десятиліть.

"Ухвалення цих рекомендацій дасть потужний сигнал Володимиру Путіну. Це продемонструє, що наша відданість Україні не похитнеться, що його війна – марна. Це дало б сигнал українському народу, що ми віддано підтримуємо незалежність і суверенітет України стільки, скільки це потрібно. Зробити це правильно – означає закласти новий наріжний камінь європейської безпеки. Якщо цього не зробити, це означатиме загострення кризи на європейській землі", – переконаний колишній генсек Північноатлантичного альянсу.

В Офісі глави Української держави повідомляють, що запропоновані рекомендації щодо безпеки передбачають надання Україні ресурсів на утримання потужних Збройних сил, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням Російської Федерації, оскільки найсильніша гарантія безпеки для України – її здатність захищатися від агресора відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Крім того, рекомендації включають багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, масштабовану передачу зброї та розвідувальну підтримку з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою Європейського Союзу й НАТО.

"Гарантії безпеки мають бути ствердними та чітко сформульованими; вони окреслюватимуть низку зобов'язань, узятих групою гарантів разом з Україною. Гарантії мають бути політично та юридично обов'язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об'єднані в межах спільного документа про стратегічне партнерство під назвою "Київський безпековий договір ", - наголошують в ОП.

Там додають, що зазначений договір об'єднає Україну та основну групу країн-гарантів безпеки, яка може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також із країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Водночас уточнюється, що пакет гарантій містить і превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру, щоб уникнути нової агресії, і заходи, які мають бути вжиті невідкладно в разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Крім того, структура Київського безпекового договору передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, наприклад, угоди про забезпечення України сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі тощо.

"Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО. Це прагнення закріплене в українській Конституції і є суверенним рішенням України. Також Україна прямує до членства в ЄС. Набувши його, вона зможе користуватися положеннями про взаємну оборону. Членство в НАТО та Європейському Союзі значно зміцнить безпеку України в довгостроковій перспективі. Гарантії, окреслені сьогодні, жодним чином не підривають цю мету, а спрямовані на забезпечення України можливостями для стримування збройного нападу чи акту агресії, а в разі нападу – захисту суверенітету, територіальної цілісності та безпеки за будь-яких обставин", - підсумували в ОП.

Теги: #безпека #рассмуссен #єрмак

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