Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери" - Кулеба

Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери", лише абстрактні страхи та виправдання, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зазначивши, що такі сигнали з Німеччини розчаровують.

"Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час як Україні зараз потрібні "Леопарди" та "Мардери", щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?" - написав Кулеба у твіттері у вівторок.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц ухилився від запитання про надання Україні західних бойових танків, зазначивши лише, що у цьому питанні "Німеччина не може діяти сама". Також очікування на постачання німецьких танків в Україну розвіяв генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт. Він зазначив, що Німеччина "підтримує кругові обміни, але зі східноєвропейськими партнерами.