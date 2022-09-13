Події

10:48 13.09.2022

Українська армія ймовірно вперше збила ударний БПЛА іранського виробництва – управління стратегічних комунікацій ЗСУ

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Українська армія ймовірно вперше збила ударний БПЛА іранського виробництва – управління стратегічних комунікацій ЗСУ

 Українські військові, ймовірно, вперше з початку повномасштабного російського вторгнення збили безпілотний літальний апарат іранського виробництва, повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у вівторок.

"З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дає змогу стверджувати, що ЗСУ вперше знищили саме іранський безпілотник.

"Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136", - підсумували в управлінні.

Теги: #війна #зсу #бпла

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