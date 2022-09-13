Українська армія ймовірно вперше збила ударний БПЛА іранського виробництва – управління стратегічних комунікацій ЗСУ
Українські військові, ймовірно, вперше з початку повномасштабного російського вторгнення збили безпілотний літальний апарат іранського виробництва, повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у вівторок.
"З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дає змогу стверджувати, що ЗСУ вперше знищили саме іранський безпілотник.
"Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136", - підсумували в управлінні.