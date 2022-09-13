Події

10:15 13.09.2022

Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

1 хв читати
Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

У Державній прикордонній службі України повідомили про звільнення від російської окупації м. Вовчанська Харківської області.

"Вовчанськ вдома", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці Держприкордонслужби у фейсбуці у вівторок уранці.

До повідомлення прикріплено відео, на якому видно знищену російську техніку та українських військовослужбовців, які прибирають російську агітацію з білбордів і фасадів будівель у місті.

Вовчанськ розташований за 3 км від кордону з РФ і був окупований першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Під час контрнаступу українських військових окупанти на кілька днів перенесли до міста свою незаконну "обласну адміністрацію".

 

Теги: #війна #держприкордонслужба #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 13.09.2022
Контрнаступ українських військових на Харківщині став ознакою того, що РФ можна перемогти - Резніков

Контрнаступ українських військових на Харківщині став ознакою того, що РФ можна перемогти - Резніков

13:11 13.09.2022
Фаза зумовленої війною психологічної мобілізації українців триває – дослідження

Фаза зумовленої війною психологічної мобілізації українців триває – дослідження

12:22 13.09.2022
РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

11:43 13.09.2022
Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

10:48 13.09.2022
Українська армія ймовірно вперше збила ударний БПЛА іранського виробництва – управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Українська армія ймовірно вперше збила ударний БПЛА іранського виробництва – управління стратегічних комунікацій ЗСУ

10:11 13.09.2022
ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

10:08 13.09.2022
Російські окупанти вночі обстріляли прифронтові міста Донецької області, є загиблі та поранені – голова ОВА

Російські окупанти вночі обстріляли прифронтові міста Донецької області, є загиблі та поранені – голова ОВА

10:02 13.09.2022
Російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумщини – голова ОВА

Російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумщини – голова ОВА

09:58 13.09.2022
Контрнаступ ЗСУ на півдні України розвивається, частина підрозділів окупантів залишила стратегічно важливу Киселівку та відійшла до річки Дніпро – ISW

Контрнаступ ЗСУ на півдні України розвивається, частина підрозділів окупантів залишила стратегічно важливу Киселівку та відійшла до річки Дніпро – ISW

09:47 13.09.2022
Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У районі мелітопольського аеродрому було чути три вибухи – мер

Окупанти вивозять свої сім'ї з Криму - ГУР

Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери" - Кулеба

Контрнаступ українських військових на Харківщині став ознакою того, що РФ можна перемогти - Резніков

Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

ОСТАННЄ

У районі мелітопольського аеродрому було чути три вибухи – мер

Окупанти вивозять свої сім'ї з Криму - ГУР

Єрмак і Фог Рассмуссен у вівторок у Києві презентують рекомендації щодо безпекових гарантій для України

Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери" - Кулеба

Понад 16 тисяч людей виїхали з Донеччини від початку обов'язкової евакуації – голова ОВА

Найближчими днями в Україні очікуються дощі й тумани, температура суттєво не зміниться

Подоляк: Звільнення Луганська чи Донецька зумовить ефект доміно, обрушить російський фронт та призведе до політичної дестабілізації РФ

Окупанти готують чергові обстріли Запорізької АЕС, не виключені атаки й на інші АЕС України – речник ГУР

МЗС закликає українців утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні, – уникати місць військової активності

Окупанти за добу втратили в Україні близько 350 військових, 10 артсистем і 3 засоби ППО, збито 17 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА