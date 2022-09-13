Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

У Державній прикордонній службі України повідомили про звільнення від російської окупації м. Вовчанська Харківської області.

"Вовчанськ вдома", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці Держприкордонслужби у фейсбуці у вівторок уранці.

До повідомлення прикріплено відео, на якому видно знищену російську техніку та українських військовослужбовців, які прибирають російську агітацію з білбордів і фасадів будівель у місті.

Вовчанськ розташований за 3 км від кордону з РФ і був окупований першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Під час контрнаступу українських військових окупанти на кілька днів перенесли до міста свою незаконну "обласну адміністрацію".