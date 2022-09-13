Окупанти за добу втратили в Україні близько 350 військових, 10 артсистем і 3 засоби ППО, збито 17 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 350 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок вівторка, 13 вересня, сягнули близько 53 тис. 300 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, минулої доби РФ втратила в Україні 7 танків і 22 бойові броньовані машини (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2175 од. та 4662 од. відповідно.

За добу в Україні було знищено 10 артилерійських систем окупантів, 3 засоби протиповітряної оборони (ППО) та 6 одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами). Збито літак, безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня противника та 17 крилатих ракет.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1279 артсистем, 311 реактивних систем залпового вогню, 165 засобів ППО, 3469 автомобілів та автоцистерн, 117 одиниць спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 244 літаки та 213 гелікоптерів, збито 904 безпілотники та 233 крилаті ракети.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють.

"Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках", - йдеться у зведенні.