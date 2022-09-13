В Единбургу відбулася служба подяки Єлизаветі II, піддані прощаються з королевою біля її труни

В Единбурзькому соборі Святого Егідія пройшла служба подяки на знак поваги Єлизаветі II, труна британської королеви пробуде там до вечора вівторка, передають британські ЗМІ.

Із членів монаршої сім'ї на церемонії були присутні король Великої Британії Карл III разом із дружиною Каміллою, принцеса Анна та її чоловік, віцеадмірал Тімоті Лоренс, принц Ендрю, герцог Йоркський, а також графиня Вессекська Софі та принц Едвард, граф Вессекський. Також на службі були британський прем'єр Ліз Трасс та перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

Крім того, на службі були присутні представники різних благодійних організацій Шотландії.

На початку церемонії пастор собору Калум Маклауд привітав королівську родину, "представників суспільства та людей, життя яких надзвичайно торкнулася королева".

Під час подячного молебню шотландська співачка Карен Метісон гельською мовою виконала Псалом 117, а Стерджен прочитала третій розділ Книги Еклезіаста.

Похоронний кортеж із труною Єлизавети II у понеділок прибув до собору Святого Егідія з Холірудського палацу. Тисячі людей зібралися на вулицях Единбурга, щоб провести покійну королеву в останню путь. Труна перебуватиме в будівлі собору до вечора 13 вересня. Британські ЗМІ повідомляють, що мешканцям дозволено вхід до собору для прощання з Єлизаветою II із 17:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) до вечора вівторка. На шляху до собору вишиковуються довгі черги з охочих попрощатися з королевою

У вівторок труну доставлять літаком з Единбурга на військову авіабазу "Нортхолт" у передмісті Лондона. Там, за даними Sky News, мешканці вже вишиковуються в черзі для прощання з королевою. Похоронний кортеж 14 вересня прибуде до Вестмінстер-холу, труна королеви буде там чотири дні. Похорон Єлизавети II відбудеться 19 вересня.

Sky News зазначає, що крім членів королівської родини похорон відвідають прем'єр Великої Британії Ліз Трасс та лідер Лейбористської партії Кір Стармер, прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, а також Нікола Стерджен. Крім того, на похорон приїдуть президент США Джо Байден із дружиною Джилл, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Бразилії Жаїр Болсонару, прем'єр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, прем'єр Австралії Ентоні Албаніз, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. На церемонію похорону також планують прибути імператор Японії Нарухіто, прем'єр Фуміо Кісіда.

Королева Єлизавета II померла у замку Балморал у Шотландії у четвер на 97-му році життя. Рада престолонаслідування 10 вересня проголосила Карла III новим монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.