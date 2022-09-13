Зеленський закликав світ відреагувати на російські удари по критичній інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський після російських ударів по критичній інфраструктурі закликав визнати Росію державою-терористом, посилити санкції та прискорити надання систем ППО.

"Учора і сьогодні російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинилися у темряві – без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура... Російські ракети влучили саме в ті об'єкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних сил нашої держави", - сказав він у традиційному відеозверненні в понеділок.

"Це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури", - сказав президент.

За його словами, "щоб захиститися від цього, ми маємо ще посилити нашу співпрацю – всіх у вільному світі. Разом ми можемо подолати російський терор".

"Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції – потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні, передусім прискорити надання систем ППО нашій державі", - заявив він.