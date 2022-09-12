До звільнених громад Харківської області було відправлено перші гуманітарні вантажі – К.Тимошенко

До звільнених населених пунктів Харківської області було відправлено перші вантажі з гуманітарною допомогою, повідомляє заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"До звільнених громад Харківщини вирушили перші гуманітарні вантажі. Дефіциту продовольства для населення немає. Наші люди вже отримують продукти та гігієнічні засоби. Це і консерви, і згущене молоко, вода, макаронні вироби. Насамперед такі продуктові набори необхідні, бо у багатьох громадах немає газу та електрики. Поки що", - написав Тимошенко у телеграм-каналі у понеділок увечері.

Заступник голови ОП зазначив, що до Балаклійської громади було відправлено понад 42 тонни продуктів та понад 5 тисяч літрів напоїв. Також майже 2,5 тонни продуктів отримала Чкаловська громада.

"Паралельно гуманітарну допомогу одержують заклади області, які централізовано готують їжу для переміщених осіб. За минулий тиждень громади отримали майже 55 тонн продуктів та інші необхідні речі", - повідомляє Тимошенко.