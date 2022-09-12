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20:17 12.09.2022

Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

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Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним директором Міжнародної організації з міграції Антоніо Віторіно підтримку українців, які страждають унаслідок війни, зокрема надання організацією допомоги з питань примусової депортації українських громадян до РФ.

"Без сумніву, повномасштабне російське вторгнення призвело до катастрофічних гуманітарних наслідків. Як результат – сталася найбільша криза вимушеного переселення у світі. Хотів би звернути вашу увагу на той момент, що ніхто сьогодні не може сказати конкретні цифри щодо примусової депортації наших громадян і дітей у РФ", – сказав Зеленський під час зустрічі з Віторіно у Києві.

Він подякував представникам Міжнародної організації з міграції за підтримку українців, які вже надаються, конкретними кроками.

"Але, проте, ми дуже хотіли б, щоб у вас було більше доступу, особливо на ті території, де є фільтраційні табори. І те, що робили росіяни, так і сепаратисти з громадянами нашої держави - ми б хотіли від вас підтримки та допомоги у цьому напряму", - зазначив глава держави.

Під час зустрічі сторони також предметно обговорили конкретні напрями подальшої співпраці України з Міжнародною організацією з міграції, зокрема, комплексне довгострокове вирішення нагальних проблем вимушених переселенців (житло, гарантії соціального захисту).

Зеленський поінформував Антоніо Віторіно про виклики, які очікуються у зв'язку з наближенням опалювального сезону, насамперед через те, що Росія почала завдавати ударів по об'єктам критичної інфраструктури.

Президент також наголосив на необхідності підтримки у цей період українців, які повертаються додому або переміщуються до більш безпечних регіонів країни, особливо щодо забезпечення житлом. У зв'язку з цим він зазначив, що корисною була б допомога організації у вигляді відповідних мікрокредитів.

 

 

 

Теги: #росія #депортація #фільтрація

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