Кулеба: Ключовий меседж України на Генасамблеї ООН – війна РФ проти України стосується кожного у світі

Ключовий меседж України на Генеральній асамблеї ООН полягатиме в тому, що війна, яку РФ розв'язала проти України, стосується кожного у світі, і даремно намагатися її пересидіти за ширмою нейтральності, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ключовий меседж України полягатиме в тому, що та війна, яку розв'язала Росія проти України, насправді стосується кожного у світі, і в цій ситуації марно намагатися пересидіти цю війну за ширмою нейтральності. Весь світ має об'єднатися навколо однієї мети - не допустити щоб велика держава, постійний член Ради безпеки ООН, змогла безкарно порушити кордон іншої держави і нав'язати їй свою волю", - сказав Кулеба в ефірі телемарафону в понеділок.

Він зазначив, що якщо Росії вдасться це в Україні, то її приклад наслідуватимуть інші гравці у світі.

"Тому світ має об'єднатися, щоб допомогти Україні перемогти", - наголосив міністр.

Кулеба звернув увагу, що юридично стримати Росію у застосуванні права вето в Раді безпеки ООН неможливо.

"Але в кулуарах і на різних зустрічах говоритимуть, зокрема, і про майбутнє права вето в ООН - яким воно має бути для того, щоб була справедливість, щоб ніхто не міг ним маніпулювати", - зазначив голова МЗС.