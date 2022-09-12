У Мінреінтеграції напрацьовують законопроєкт щодо деокупованих територій

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що у відомстві напрацьовують законопроєкт щодо деокупованих територій.

"Штаб із питань деокупованих територій є основою. Ми запросили і експертів, і міжнародні організації, і наших народних депутатів: широким колом напрацьовуватимемо такий законопроєкт (про деокуповані території – ІФ-У)", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону в понеділок увечері.

Як повідомлялося, такий законопроєкт визначить законодавчу рамку для першочергових дій щодо відновлення життєдіяльності звільнених територій.

Зокрема, це питання: особливостей роботи військових адміністрацій, поновлення обігу гривні та казначейського обслуговування, започаткування роботи різних установ.