Події

19:40 12.09.2022

Окупанти у спробі приховати злочини на Харківщині спалювали документи та ховали тіла вбитих

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Окупанти у спробі приховати злочини на Харківщині спалювали документи та ховали тіла вбитих

Серед злочинів, які чинили окупанти у Харківській області та намагалися приховати – спалення документів, приховування тіл убитих, зазначає перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Йдеться і про спалення відповідної документації, і про приховування тіл, і про низку інших речей (злочинів – ІФ), які зараз вивчають слідчі Національної поліції України спільно з вибухотехніками, оскільки ці процеси з досвіду Київської області йдуть пліч-о-пліч", - розповів він в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері, відповідаючи на запитання про те, які саме злочини намагалися приховати окупанти.

За його словами, фіксація воєнних злочинів чітко регламентується Кримінальним процесуальним кодексом. "Наші слідчі уповноважені вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція є саме тим органом, який у 99% є першим, хто оглядає місце події, опитує свідків і далі діє згідно з протоколами. Жоден злочин не повинен залишитися безкарним", - наголосив він.

Перший заступник міністра також розповів, що вже відновлено роботу чотирьох пожежно-рятувальних підрозділів на території Харківської області.

"Також відновлюємо роботу відділів поліції", - зазначив він.

"Вибухотехнічна служба Національної поліції за ці кілька днів здійснила понад кілька десятків виїздів, вилучено близько 990 вибухонебезпечних предметів, оглянуто загальну територію 210 га. Це лише по Харківській області", - додав Єнін.

Говорячи про роботу прикордонників у Харківській області на кордоні з РФ, перший заступник міністра зазначив: "Ми завершимо зачистку відповідної території, і буде вжито всіх заходів для відновлення нормальної роботи Державної прикордонної служби включно з інженерно-технічною складовою".

 

 

Теги: #поліція #харківщина #злочини

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