"ДТЕК" за 200 днів війни повернув світло понад 3,8 млн українських сімей

Фахівці ремонтних бригад "ДТЕК" від початку повномасштабного вторгнення російських агресорів 24 лютого повернули світло протягом 200 днів понад 3,8 млн сімей у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях, повідомляється у пресрелізі компанії у понеділок.

"Фахівці операторів систем розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі", незважаючи на обстріли та складну ситуацію з бойовими діями, продовжують відновлювати електромережі з дозволу Збройних сил України та ДСНС", - зазначила пресслужба.

За інформацією компанії, за 200 днів енергетики відремонтували понад три тисячі зруйнованих енергооб'єктів, при цьому до відновлення роботи електромереж було залучено понад 2 тис. співробітників.

Безпосередньо в Донецькій області, починаючи з 24 лютого, світло вдалося повернути більш ніж у 2,7 млн будинків мешканців. Незважаючи на активну ситуацію з бойовими діями, лише минулої доби 11 вересня енергетики компанії повернули світло понад 11 тисячам сімей.

"Також за минулу добу енергетики оперативно, менш як за годину, відновили електропостачання області через ворожий обстріл високовольтних електромереж, що перебувають у власності іншої енергокомпанії", - зазначили в "ДТЕК Мережі".

Крім того, як повідомляється в пресрелізі, через дедалі активніші ворожі удари страждає Дніпропетровщина. За 200 днів спротиву російській агресії енергетики відновили електропостачання майже 206 тис. мешканців області.

Зокрема, через цілеспрямовані атаки на об'єкти магістральних електромереж, що знаходяться у власності іншої енергокомпанії, 11 вересня без світла залишилося понад 68 тис. домогосподарств у трьох районах області.

"ДТЕК Дніпровські електромережі" менш ніж за годину відновив постачання електроенергії всім клієнтам на час, доки власник обладнання відновлюватиме свої електромережі", - пояснили в компанії.

Також фахівці ОСР "ДТЕК Мережі" відновили світло для 270 тис. сімей Києва та майже 30 тис. сімей Одеської області.

У травні, за 45 днів, повністю було відновлено електропостачання для 260 тис. сімей на Київщині одразу після звільнення від окупантів.

"Наразі енергетики, незважаючи на складну ситуацію в країні, відновили роботи з підвищення надійності електропостачання в осінньо-зимовий період у Київській, Одеській, Дніпропетровській областях та Києві", – зазначили у "ДТЕК Мережі".

Для підготовки до опалювального сезону енергетики ОСР "ДТЕК Мережі" оновлять понад 2 тис. км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об'єктів критичної інфраструктури – котельні, школи, садки та медустанови, резюмували у компанії.