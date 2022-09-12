Події

18:48 12.09.2022

На звільнених територіях фіксують масові злочини окупантів – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
На звільнених територіях фіксують масові злочини окупантів – Генштаб ЗСУ

Масові злочини російських окупантів фіксують на звільнених під час контрнаступу територіях України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"На звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни", - йдеться у повідомленні.

Представники військових адміністрацій спільно з Силами оборони роблять усе можливе для уникнення гуманітарної катастрофи, яка є наслідком постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів російських окупантів, а також через відсутність електроенергії, продуктів харчування та ліків під час окупації.

"Не припиняється робота щодо евакуації цивільного населення із зони ведення бойових дій", - розповіли у Генштабі.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #деокупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:47 12.09.2022
У деокупованих Удах на Харківщині пошкоджено або зруйновано майже всі будинки, місцевих жителів не залишилося

У деокупованих Удах на Харківщині пошкоджено або зруйновано майже всі будинки, місцевих жителів не залишилося

19:42 12.09.2022
У Мінреінтеграції напрацьовують законопроєкт щодо деокупованих територій

У Мінреінтеграції напрацьовують законопроєкт щодо деокупованих територій

18:58 12.09.2022
Українська авіація завдала 7 ударів по опорних пунктах та позиціях ППО окупантів, атаки ворога поблизу Майорська та Бахмута відбито - Генштаб

Українська авіація завдала 7 ударів по опорних пунктах та позиціях ППО окупантів, атаки ворога поблизу Майорська та Бахмута відбито - Генштаб

18:48 12.09.2022
Військове командування РФ призупиняє відправлення нових підрозділів в Україну - Генштаб ЗСУ

Військове командування РФ призупиняє відправлення нових підрозділів в Україну - Генштаб ЗСУ

14:12 12.09.2022
Глава МВС: Питання відновлення безпеки для людей на деокупованих територіях залежить від багатьох факторів, але йдеться про дні, а не тижні

Глава МВС: Питання відновлення безпеки для людей на деокупованих територіях залежить від багатьох факторів, але йдеться про дні, а не тижні

14:10 12.09.2022
Глава МВС: Розмінування на деокупованих територіях буде складним, рівень забруднення вищий, ніж був у Київській і Сумській областях

Глава МВС: Розмінування на деокупованих територіях буде складним, рівень забруднення вищий, ніж був у Київській і Сумській областях

13:12 12.09.2022
Українські військові адміністрації за два тижні відновлять роботу на звільнених територіях - Веніславський

Українські військові адміністрації за два тижні відновлять роботу на звільнених територіях - Веніславський

10:25 12.09.2022
На деокупованих територіях Харківщини пенсії буде виплачено невідкладно – Мінреінтеграції

На деокупованих територіях Харківщини пенсії буде виплачено невідкладно – Мінреінтеграції

07:40 12.09.2022
Окупанти зосереджують зусилля на встановленні контролю на Донеччині, завдають ударів по всій території України

Окупанти зосереджують зусилля на встановленні контролю на Донеччині, завдають ударів по всій території України

07:31 12.09.2022
Після вдалих дій ЗС України на херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат серед о/с

Після вдалих дій ЗС України на херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат серед о/с

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

Військове командування РФ призупиняє відправлення нових підрозділів в Україну - Генштаб ЗСУ

Гарантувати ядерну безпеку на ЗАЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України - МЗС у відповідь на заяви Гроссі

Окупанти знову обстріляли житловий масив у Харкові, інформація про постраждалих уточнюється – мер

ОСТАННЄ

Зеленський призначив Сергія Дембовського представником президента у Конституційному суді

Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

Посольство Болгарії в Україні поступово відновлює свою роботу

Черговий ворожий обстріл Харкова спровокував масштабну пожежу

Раді пропонують створити реєстри культурної спадщини та цінностей

Прокуратура домоглася арешту підконтрольної громадянам РФ "Львівської ізоляторної компанії"

Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

Кулеба: Ключовий меседж України на Генасамблеї ООН – війна РФ проти України стосується кожного у світі

На тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців

На временно оккупированных территориях остается еще 1-1,2 млн украинцев - Верещук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА