На звільнених територіях фіксують масові злочини окупантів – Генштаб ЗСУ

Масові злочини російських окупантів фіксують на звільнених під час контрнаступу територіях України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"На звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни", - йдеться у повідомленні.

Представники військових адміністрацій спільно з Силами оборони роблять усе можливе для уникнення гуманітарної катастрофи, яка є наслідком постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів російських окупантів, а також через відсутність електроенергії, продуктів харчування та ліків під час окупації.

"Не припиняється робота щодо евакуації цивільного населення із зони ведення бойових дій", - розповіли у Генштабі.