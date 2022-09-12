У Києві чекають на постачання ППО та ПРО для України після ударів по критичній інфраструктурі – Подоляк

Обов'язковою відповіддю на удари по критичній інфраструктурі України має бути постачання систем ППО та ПРО, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Маємо розуміти: Росія не вміє воювати на полі бою, тому хоче воювати з цивільними. Терористична атака на Харківську ТЕЦ 11.09 - не остання спроба вдарити по критичній інфраструктурі й позбавити людей тепла/світла. Обов’язкова відповідь світу - ППО/ПРО для України", - написав він у понеділок у твіттері.